بالفيديو.. تحرير سمكة قرش من مصيدة قديمة بالبحر الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن تحرير سمكة قرش صغيرة عَلِقت في مصيدة قديمة في ثالث حادث من نوعه بالمنطقة.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- أن خبراء العلوم والبيئة البحرية في الشركة، تمكنوا للمرة الثالثة من تحرير سمكة قرش صغيرة اخرى عالقة في مصيدة قديمة، وأشارت إلى أنّه للحدّ من هذه الحوادث مستقبلاً سيتم العمل على إنشاء منطقة بحرية محمية في البحر الأحمر.

كان وزير البيئة والمياه والزراعة عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس عبدالرحمن الفضلي، قام منذ أيام بزيارة ميدانية لمقر مشروع البحر الأحمر، للوقوف على آخر التطورات والإنجازات التي تمت في مقر المشروع.

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