شروط التسجيل في منصة بحر للمستقلين ورجال الأعمال

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة بحر التابعة لمبادرة تسعة أعشار -إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»- طريقة وآلية وشروط التسجيل بها لرجال الأعمال والمستقلين.

وتتميز بوابة منصة بحر الإلكترونية، بوجود عدد كبير من المهارات التي تتيح لأكبر عدد من المحترفين الاستفادة والعمل، كما تشمل مجالات اختصاص عديدة كالترجمة والتسويق والابتكار والتصوير والقانون والكتابة وعمليات الدعم الإداري.

منصة بحر.. تسجيل رجال الأعمال

وأوضحت منصة بحر الإلكترونية التابعة لمبادرة تسعة أعشار، المتطلبات والاشتراطات التي يجب توافرها في رجال الأعمال للتسجيل بها والاستفادة من خدماتها، وتتمثل هذه الشروط في التالية:

- قم بكتابة المشروع الخاص بك بشكل مفصّل، موضّحاً كل النقاط المطلوب من الفرد المستقلّ القيام بها بشكل واضح تماماً حتى تحصل على أفضل عروض لمشروعك، كذلك قم بتحديد مُدة زمنية وميزانية مناسبة للمشروع.

- إذا كان عرض الفرد المستقلّ مختلفاً في المدة والميزانية عن الذي عرضته أنت، وقمت باختياره سيكون عرض الفرد المستقلّ هو الساري من حيث مدة التنفيذ والميزانية.

- يمكنك التواصل مع أي فرد مستقلّ يضيف عرضاً على مشروعك، ويمكن للفرد المستقلّ أن يعدّل عرضه بعد أن تتواصل أنت معه.

- أي معلومات تقوم بتقديمها للفرد المستقلّ تكون على مسؤوليتك الشخصية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: كلمات المرور، رقم الهاتف، حساباتك الشخصية.

- لن تتمكن من تعديل أية بيانات تتعلق بمشروعك بعد أن يتلقى مشروعك أول عرض من

- بعد أن تقبل عرض الفرد المستقلّ ستتمكن من مراسلته عبر نظام الرسائل الخاص بالمنصة دون حاجة لأي وسائل تواصل خارجية.

- إذا أنهى الفرد المستقلّ عمله سيطلب منك أن يقوم بتسليم المشروع إليك، وسيصلك تنبيه بذلك، إذا كان لديك أية تعديلات أو تفاصيل غير منجزة في المشروع يمكنك أن تطلب من الفرد المستقلّ إنجازها قبل أن تستلم المشروع بشكل نهائي.

- في حال قمت باستلام المشروع فهذا يعني قبولك النهائي له، وانتهى التواصل بينك وبين الفرد المستقلّ وحصل هو على أجره من العمل ولا يمكنك إلغاء المشروع أو طلب أي تعديل هنا.

- لا تطلب من الفرد المستقلّ تزويدك بأي تفاصيل أو بنود غير موضحة في وصف المشروع، وتذكّر أن تناقش كل البنود والتفاصيل معه قبل أن تقبل عرضه ويبدأ بالعمل.

- أنت من تختار الفرد المستقلّ حسب العروض المقدمة لك، وعليه لا تضمن لك المنصة جودة العمل، ولا يحق لك المطالبة بأي تعويضات مادية أو معنوية.

- بعد استلام المشروع، يجوز لك كصاحب مشروع أن تقوم وبكل شفافية وموضوعية بتقييم الفرد المستقلّ الذي عمل على مشروعك من خلال خيارات التقييم المتاحة على المنصة، تقييمك يساعد الفرد المستقلّ على تقويم نقاط الضعف التي لديه كما يساعد أصحاب العمل الآخرين على اتخاذ قرار قبول الفرد المستقلّ من عدمه.

تسجيل المستقلّين في منصة بحر

كما حددت بحر، الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل بها كأفراد مستقلين للاستفادة من خدماتها المتعددة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- العرض الخاص بك يجب أن يكون مكتملًا وواضحًا التفاصيل ومتعلقاً بالمشروع الذي تُقدم عليه العرض، لذلك ادرس الأمر جيداً وقدّم ميزانية ووقتاً مناسباً لك تماماً.

- لن تتمكن من تعديل عرضك بعد إضافته إلا في حال تَواصَل مَعك صاحب المشروع.

- يمكنك التواصل مع صاحب المشروع بعد قبوله لعرضك عبر نظام الرسائل الخاص بالمنصة - في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية تواصلك من خلال صفحة عرض المشروع.

- اذا أصبح مشروعُك مكتملاً وجاهزاً للتسليم، يمكنك أن تضغط على زر تسليم المشروع وسيصل تنبيه لصاحب المشروع بذلك.

- تقديمك لعروض على مشاريع لا تُتقِن العمل عليها وتضييعك لوقت أصحاب المشاريع من خلال التأخر في التنفيذ أو ضعف جودة التنفيذ أو عدم التنفيذ سيؤدي لتقييم حسابك سلباً من قِبلهم مما يؤدّي لإغلاق حسابك في المنصة.

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