هل العفو عن الظالم يسقط أجر المظلوم عند الله؟.. الشيخ الخثلان يُجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إنَّ العفو عن الظالم لا يسقط أجر المظلوم عند الله، ولا ينقصه.

وأضاف الشيخ الخثلان –عبر تويتر- أنَّ المظلوم إذا عفا وأصلح كان أجره على الله تعالى، موضحًا أنَّ ابن تيمية قال إنّ الذي أجره على الله خير، وقد ذكر عن الأمام أحمد في فتنته المشهورة، أنه لم يخرج حتى حلّل من ظلمه.

وأشار إلى أنَّ العفو إذا كان هو الأصلح فإنَّ أجر صاحبه عند الله عز وجل عظيم وثوابه جزيل، مطالبًا بجعل العفو مبدأً للإنسان في الحياة، إذا تردّد في أي أمر بين العفو والعقوبة فليغلب جانب العفو، لأنّ الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.

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