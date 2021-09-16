«أمانة جدة» تعلن عن 5 مشاريع لتصريف الأمطار بتكلفة مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة محافظة جدة، عن خمسة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة بقيمة إجمالية تصل نحو مليار ريال.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، إن الأمانة فتحت مؤخراً مظاريف ثلاثة مشاريع بأكثر من 700 مليون ريال وتشمل: حي طيبة، وحي الحمدانية، وحي الهدى، وجزءًا من الأجاويد وجزءًا من السنابل، وطريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.

وأوضح المهندس غسان، أن الأمانة تقوم حاليًا بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال ،مشيرًا إلى أن مدد تنفيذ المشاريع الخمسة ستكون ما بين 24 و36 شهرًا لكل مشروع.

في السياق ذاته، تواصل أمانة جدة أعمال تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليون و451 ألف ريال، وتشمل: مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروع حي التيسير، ومشروع حي الأصالة، إضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

اقرأ أيضا:

أمانة جدة تغلق 23 منشأة مخالفة للإرشادات الاحترازية ضد «كورونا»