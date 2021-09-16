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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع مساعدات غذائية في مالي

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الرياض - محمد عبدالله - قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتدشين مشروع تأمين وتوزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في جمهورية مالي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد الخالد، وفريق المركز، ومن الجانب المالي مدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمود أربي، وعضو المجلس الوطني الانتقالي عبدالله الأنصاري.

وتشمل المساعدات المقدمة 15,038 كيس من الأرز، تزن 752 طنًا، سيتم توزيعها في مناطق موبتي، وسوكورا، وكونا، وكرومبانا، وجابتوجي، وليري، وباماكو، يستفيد منها 120,304 فرد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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