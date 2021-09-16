خطوات ورابط التسجيل في منصة مطلوب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة مطلوب، آلية وخطوات ورابط التسجيل في المنصة التابعة للمركز الوطني للفعاليات للمواطنين والمقيمين.

ويساهم المركز الوطني للفعاليات من خلال منصة مطلوب في تسهيل وتنظيم المشاركة في فعاليات ومواسم السعودية للأفراد والشركات ليكونوا جزءا من الفعاليات والمواسم بطرح الأفكار وتقديم الخدمات وتنفيذ الفعاليات وكل ما يخص المشاركة فيها.

وبينّت منصة مطلوب التابعة للمركز الوطني للفعاليات، أنها تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر رجب عام 1441هـ الموافق لشهر مارس من عام 2020م، ويمكن التواصل مع المركز من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

خطوات التسجيل في منصة مطلوب

وبينّت منصة مطلوب أن التسجيل خطوة مهمة للاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، التابعة للمركز الوطني للفعاليات.

وكشفت منصة مطلوب أنه يجب للتسجيل فيها والاستفادة من خدماتها اتباع الخطوات التالية للتسجيل بها:

- اضغط على تسجيل جديد.

- حدد نوع المستخدم (فراد أو شركة) وادخل البيانات المطلوبة.

- بعد التأكيد بتوصلك رسالة على رقمك برمز الدخول.

- بعد إدخال الرمز يتم تأكيد تسجيلك في مطلوب بنجاح

وأوضحت منصة مطلوب أن يمكن الاستفادة من خدماتها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي (من هنا).

وكشفت المنصة أن عملية التسجيل لا تتطلّب رفع أي مستندات أو تراخيص، لكن عند التقديم على المواسم أو الفعاليات قد يتطلب من المتقدم بعض التراخيص أو المستندات الثبوتية لتأكيد طلبه.

الأقسام المتاحة للتقديم بمنصة مطلوب

وأوضحت منصة مطلوب، أن التقديم متاح للشركات والأفراد على الأقسام التالية:

- المأكولات والمشروبات

- المتاجر والمنتجات

- المواهب

- المواقع

- الخدمات المساندة للفعاليات

- تنفيذ فعاليات مواسم السعودية ويُضاف للأفراد فقط العمل المؤقت.

وأوضحت منصة مطلوب آلية المشاركة في الفعاليات والمواسم، مشيرة إلى أنه كخطوة أولى يجب التسجيل في المنصة وإضافة العناصر المهتم بها.

وأضافت المنصة أنه في حال تم الإعلان عن موسم أو فعالية "بيوصلك إشعار على هاتفك وبريدك الإلكتروني، ومن بعدها تقدر تختار الموسم أو الفعالية اللي تناسبك وتقدم عليها".

اقرأ أيضًا :

«أبشر»: تعديل المؤهل مقصور على حساب المستفيد

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد.. الشروط والمتطلبات