إحالة عضو تدريس في جامعة الطائف إلى التحقيق

أصدرت جامعة الطائف بيانا توضيحيا تعليقا المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الطائف، والمتضمـن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه. وأكدت الجامعة في بيانها رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمثل الجامعة ومنسوبيها، معلنة عن إحالـة عضـو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.



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