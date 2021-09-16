أعلنت وزارة التجارة عن ⁧‫استدعاء‬⁩ 206 مركبات تابعة لشركة كرايسلر «Chrysler»، وشركة دودج «Charger»، لموديلات 2020-2021. وذلك لوجود خلل في تثبيت الزجاج الأمامي للمركبة، مما قد يزيد من خطر إصابة الركاب حال وقوع حادث. وللتأكد من أن سيارتك ضمن السيارات التي تم استدعاؤها أدخل الرابط ⁦‪ recalls.sa‬⁩



كانت هذه تفاصيل خبر أدخل الرابط للتأكد من سلامة مثبت زجاج سيارة كرايسلر أو دودج 2020-2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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