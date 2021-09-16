غيوم ممطرة على جازان وعسير والباحة

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا، حيث قال «تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة».
في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
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