شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 39 ألف م2 تعديات وورش مخالفة بـ «خضرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت بلدية وسط الدمام بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بأمانة المنطقة الشرقية بإزالة مباني مخالفة في المنطقة الصناعية "خضرية الدمام".

وكانت الفرق الميدانية قد رصدت في وقت سابق عددٍ من الورش والمباني المخالفة على إجمالي مساحة 39،324 م2 . حيث قامت البلدية بإغلاق 48 ورشة وإشعار المالك بضرورة إزالتها وذلك إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية إضافةً الى رصد عددٍ من المخالفات والتعديات..