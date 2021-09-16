إتاحة خدمة النفاذ الوطني الموحد في جامعة بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت جامعة بيشة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أمس، اتفاقية مستوى خدمة النفاذ الوطني الموحد (IAM)، بهدف تحديد المعايير القياسية لتشغيل الخدمة ورصد ومراقبة جودتها وتحديد أسس التفاعل بين الجامعة ومركز المعلومات الوطني.

اتفاقية جامعة بيشة وسدايا

واشتملت الاتفاقية على بنود سياسات أمن المعلومات وخصوصية البيانات والتزامات ومسؤوليات الطرفين، وآلية تقديم البلاغات والاستفادة من خدمات الدعم الفني، وتحديد المنسقين في الجهتين.

يذكر أن خدمة النفاذ الوطني الموحد (IAM) هي مبادرة وطنية تقدم طريقة رقمية آمنة للتحقق من المستخدمين للأنظمة الإلكترونية من خلال اسم المستخدم وكلمة السر ومصادقة التحقق بخطوتين.

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