جامعة حفر الباطن: عودة الدراسة حضورياً في مبنى 2 ومجمع الياسمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عودة الدراسة الحضورية في مجمع كليات الياسمين ومبنى 2 الذي يضم عدة كليات، اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 1443/2/12 هـ.

عودة الدراسة في جامعة حفر الباطن

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات من خلال رسالة نصية تم إرسالها لهم إلى العودة للدراسة الحضورية وفقاً لجداول الدراسية ووفقاً لتوجيه الكليات.

يذكر أن الدراسة استمرت عن بعد خلال الـ 3 أسابيع الماضية حرصاً من الجامعة على ضمان العودة الحضورية التدريجية والآمنة.



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