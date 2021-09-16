وزارة العدل توعي بالحقوق والواجبات القانونية عبر معرض الثقافة العدلية بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة العدل، اليوم بدء فعاليات معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء” بمجمع جراند مول في مدينة حائل، وتستمر لمدة 3 أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية

وأوضحت وزارة العدل، أن المعرض يأتي في إطار مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية“، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، مشيرةً إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز ، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه

كما يضم المعرض منصة الطفل التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص وتقدم عرضاً شاملاً عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها لا سيما المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تُعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، واستفاد منها أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، وأقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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