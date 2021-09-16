جامعة جازان تدشن منصة الخدمات الإلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، منصة الخدمات الإلكترونية بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، بحضور وكلاء الجامعة، وذلك على مسرح مجمع كليات محلية.

منصة جامعة جازان

وأكد معاليه أن منصة الخدمات الإلكترونية جاءت مواكبة للتطور التقني المتسارع ومنسجمة مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة ومحققة لمتطلبات أمن المعلومات.

التحول الرقمي

من جانبه بين وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي أن التحول الرقمي أصبح واقعاً تتنافس عليه المؤسسات في إعادة بناء العمليات ورسم خارطة التكامل، مبيناً أن المنصة الإلكترونية بالجامعة تقدم خدمات إلكترونية بجودة عالية وتضم الخدمات التي يستفيد منها منسوبو الجامعة لإنجاز أعمالهم وخدمتهم بشكل إلكتروني.

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