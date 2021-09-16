الخريجي يستقبل وزيري خارجية البحرين والكويت 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استقبال وزير خارجية الكويت:

كما استقبل الخريجي، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.



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