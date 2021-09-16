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تعرضت، صباح اليوم، إحدى حافلات طالبات جامعة بيشة لحادثة انقلاب بعد أن خرجت الحافلة عن مسارها، فيما نجت الطالبات وسائقهن من الحادثة.
وشهد طريق البهيم- مهر صباح اليوم الخميس خروج حافلة طالبات جامعة بيشة عن مسارها في الطريق وانقلابها ونجت الطالبات وسائقهن، وقد باشرت الجهات المعنية الحادثة.
وكان مرتادو الطريق والأهالي يطالبون بتوسعة الطريق وازدواجية؛ لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، ولما يشهده الطريق من كثافة عالية خصوصا أوقات الدوام.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 02:48 PM
لا إصابات والجهات المعنية باشرتحافلة طالبات بجامعة بيشة تتعرض لحادث انقلاب على طريق "البهيم - مهر"
تعرضت، صباح اليوم، إحدى حافلات طالبات جامعة بيشة لحادثة انقلاب بعد أن خرجت الحافلة عن مسارها، فيما نجت الطالبات وسائقهن من الحادثة.
وشهد طريق البهيم- مهر صباح اليوم الخميس خروج حافلة طالبات جامعة بيشة عن مسارها في الطريق وانقلابها ونجت الطالبات وسائقهن، وقد باشرت الجهات المعنية الحادثة.
وكان مرتادو الطريق والأهالي يطالبون بتوسعة الطريق وازدواجية؛ لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، ولما يشهده الطريق من كثافة عالية خصوصا أوقات الدوام.
، حافلة طالبات بجامعة بيشة تتعرض لحادث انقلاب على طريق "البهيم - مهر" ،
المصدر : الخليج 365
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