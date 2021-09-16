- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قرر مجمع الملك فيصل بالطائف، إطلاق حملة "ثٌلث" للتوعية بمرض السمنة، مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي بالشراكة مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، وحدد المجمع الخميس 16 من سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ الحملة بمركز اللقاح.
وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"الخليج 365"، إلى أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال برنامج حافل يستهدف المراجعين القادمين للحصول على لقاح "كورونا"، لافتًا إلى إعداد خطة عمل توعوية شاملة، لإيصال الرسائل المطلوبة إلى المصابين بالسمنة أو من لديهم مرضى مصابين بهذا الأمر.
وأكد أن "السمنة" لا يخفى أضرارها على الصحة العامة، والتعرض إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الأشخاص، ما لم يتم التعامل معها كمرض يجب علاجه.
يُذكر أن الصحة تقوم دائمًا بإطلاق تحذيرات من السمنة ومخاطرها؛ بهدف وقاية المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 02:48 PM
تبدأ 16 سبتمبر ولمدة 3 أيام مزامنةً مع يوم الصيدلي السعوديمجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة
قرر مجمع الملك فيصل بالطائف، إطلاق حملة "ثٌلث" للتوعية بمرض السمنة، مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي بالشراكة مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، وحدد المجمع الخميس 16 من سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ الحملة بمركز اللقاح.
وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"الخليج 365"، إلى أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال برنامج حافل يستهدف المراجعين القادمين للحصول على لقاح "كورونا"، لافتًا إلى إعداد خطة عمل توعوية شاملة، لإيصال الرسائل المطلوبة إلى المصابين بالسمنة أو من لديهم مرضى مصابين بهذا الأمر.
وأكد أن "السمنة" لا يخفى أضرارها على الصحة العامة، والتعرض إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الأشخاص، ما لم يتم التعامل معها كمرض يجب علاجه.
يُذكر أن الصحة تقوم دائمًا بإطلاق تحذيرات من السمنة ومخاطرها؛ بهدف وقاية المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة.
، مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.