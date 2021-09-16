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أنهى المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، اليوم معسكره الاعدادي الذي أقيم في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والفويل) والذي استمر لمدة 10 أيام.
ويستعد أخضر المبارزة لبطولة الجولة الذهبية للسيدات (عمومي وتحت 15 عامًا) التي ستنطلق غدًا الجمعة في صالة المبارزة بالدمام، بمشاركة 60 لاعبة، وطاقم تحكيم نسائي، إضافة إلى طاقم تنظيمي إداري .
وستشهد البطولة مشاركة المحكمة الدولية الارجنتينية يانينا ايانوزي، حيث شاركت في المعسكر كمحكمة ومدربة للإشراف على مستوى وأداء اللاعبات.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 02:48 PM
استعدادًا لبطولة الجولة الذهبيةبمشاركة 60 لاعبة.. أخضر المبارزة للسيدات يختتم معسكر الراكة
أنهى المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، اليوم معسكره الاعدادي الذي أقيم في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، للأسلحة الثلاثة (الأبيه والسايبر والفويل) والذي استمر لمدة 10 أيام.
ويستعد أخضر المبارزة لبطولة الجولة الذهبية للسيدات (عمومي وتحت 15 عامًا) التي ستنطلق غدًا الجمعة في صالة المبارزة بالدمام، بمشاركة 60 لاعبة، وطاقم تحكيم نسائي، إضافة إلى طاقم تنظيمي إداري .
وستشهد البطولة مشاركة المحكمة الدولية الارجنتينية يانينا ايانوزي، حيث شاركت في المعسكر كمحكمة ومدربة للإشراف على مستوى وأداء اللاعبات.
، بمشاركة 60 لاعبة.. أخضر المبارزة للسيدات يختتم معسكر الراكة ،
المصدر : الخليج 365
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