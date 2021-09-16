، مدير بيئة الطائف يتفقد مبادرة المدرجات الزراعية في مركز بني سعد ،

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تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أعمال مبادرة المدرجات الزراعية في مركز بني سعد، برفقة مدير المشروع بمكتب الوزارة بالطائف المهندس فواز الربيعي، والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية بالطائف عبدالرحمن الشربي .
وتهدف مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
و تعتمد المبادرة على أربعة محاور أساسية وهي استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وتعد زراعة المدرجات أحد وسائل زراعة المحاصيل على جوانب الجبال والتلال أو من خلال الزراعة على تراسات مبنية بالمنحدر ومتدرجة، وقد تم الاعتماد على تلك الطريقة بفعالية من أجل توسعة مساحة الأراضي التي تصلح للزراعة بالتضاريس المتغيرة والحد من فقدان المياه وتآكل التربة .
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 02:35 PM
تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية لتحقيق الأمن الغذائيمدير بيئة الطائف يتفقد مبادرة المدرجات الزراعية في مركز بني سعد
تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أعمال مبادرة المدرجات الزراعية في مركز بني سعد، برفقة مدير المشروع بمكتب الوزارة بالطائف المهندس فواز الربيعي، والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية بالطائف عبدالرحمن الشربي .
وتهدف مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
و تعتمد المبادرة على أربعة محاور أساسية وهي استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وتعد زراعة المدرجات أحد وسائل زراعة المحاصيل على جوانب الجبال والتلال أو من خلال الزراعة على تراسات مبنية بالمنحدر ومتدرجة، وقد تم الاعتماد على تلك الطريقة بفعالية من أجل توسعة مساحة الأراضي التي تصلح للزراعة بالتضاريس المتغيرة والحد من فقدان المياه وتآكل التربة .
، مدير بيئة الطائف يتفقد مبادرة المدرجات الزراعية في مركز بني سعد ،
المصدر : الخليج 365
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