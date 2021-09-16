، أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الصحية ،

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1372 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وضبط 113 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وقامت الأمانة ممثلة ببلدية وسط الدمام بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة، بجولات في المنطقة الصناعية "خضرية الدمام"، رصدت خلالها العديد من الورش والمباني المخالفة على إجمالي مساحة 39.324 متراً مربعاً، وأسفرت عن إغلاق 48 ورشة، وإشعار ملاكها بضرورة إزالتها، وذلك إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية إضافة الى رصد عددٍ من المخالفات والتعديات، فيما تم إزالة المباني المخالفة بعد استكمال كافة الإجراءات لعدم تجاوب المالك مع إشعارات البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى سبعة بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 02:35 PM
نفذت أكثر من 1300 جولة في المراكز التجارية بالمنطقةأمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1372 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، مما أسفر عن إغلاق ست منشآت مخالفة، وضبط 113 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وقامت الأمانة ممثلة ببلدية وسط الدمام بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة، بجولات في المنطقة الصناعية "خضرية الدمام"، رصدت خلالها العديد من الورش والمباني المخالفة على إجمالي مساحة 39.324 متراً مربعاً، وأسفرت عن إغلاق 48 ورشة، وإشعار ملاكها بضرورة إزالتها، وذلك إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية إضافة الى رصد عددٍ من المخالفات والتعديات، فيما تم إزالة المباني المخالفة بعد استكمال كافة الإجراءات لعدم تجاوب المالك مع إشعارات البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى سبعة بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.
، أمانة الشرقية تغلق 6 منشآت مخالفة للتدابير الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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