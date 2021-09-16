شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تسجيل جزر فرسان في منظمة ‎اليونسكو كأول محمية ‎سعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عبدالاله جلي قائد فريق إدارة التراث بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث تفاصيل تسجيل جزر فرسان في منظمة ‎اليونسكو كأول محمية ‎سعودية.

وقال قائد فريق إدارة التراث بالجمعية السعودية هذا المجهود بتعاون وطني مشترك تعاونت خلاله مجموعة كبيرة من الجهات بقيادة بالجمعية السعودية للمحافظة على التراث والمركز الوطني للحياة الفطرية.

وأضاف أنه عقدت الكثير من ورش العمل الاولى كانت بداية2020 مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة ، والورش الثانية كانت بعدها لستة أشهر لجمع المعلومات الواجب إضافتها والتأكد من الجوانب القانونية.

يجدر الإشارة إلى أنه جاء الإعلان عن تسجيل محمية جزر فرسان في شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي خلال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنسيقية للبرنامج الذي عقد أمس الاول، كثمرة لمساعي الجمعية السعودية للمحافظة على التراث التي استمرت نحو 3 سنوات في ملف الترشح واستيفاء جميع المعايير المتطلبة للتسجيل، ولا سيما أن جزر وشواطئ فرسان تمتاز بتنوع بيئي وحياة فطرية نادرة، لتسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات وزارة الثقافة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.