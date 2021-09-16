شكرا لمتابعة خبر عن السماح للأقل من 18 عامًا بالسفر إلى البحرين عبر جسر الملك فهد قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن قرب قرار بالسماح للفئة العمرية الأقل من 18 عامًا، المحصنين بجرعتين، بالسفر إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.

وأوضحت المصادر أن القرار المرتقب يأتي في ظل ارتفاع أعداد المحصنين بجرعتين وانخفاض الإصابات بكورونا في المملكة ومملكة البحرين، وبناءً على ما رفعته اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في السعودية.

وأضافت أن المديرية العامة للجوازات رفعت للجهات العليا طلبًا بهذا الصدد، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة.