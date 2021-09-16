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توكلنا: لا يمكن إلغاء موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق «توكلنا» أنه يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها.

وأكد تطبيق «توكلنا»على ضرورة الحضور في الموعد المحدد لتلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار إلى أن تذكرة الموعد المحدد تتضمن البيانات الشخصية وبيانات الموعد وموعد «QR»، مشددا على ضرورة الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالتعليمات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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