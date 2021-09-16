شكرا لمتابعة خبر عن 145 أسرة تستفيد من برامج الجمعية خلال أغسطس الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

بلغ عدد معاملات الأسر التي تم دراستها من خلال فريق البحث الاجتماعي بإدارة خدمات المستفيدين بجمعية البر بجدة خلال أغسطس الماضي (145) معاملة.

وقد شملت تلك الحالات (70) حالة في برنامج كفالة أسر، و(3) حالات في برنامج كفالة يتيم، و(31) أسرة تم تحويلهم لمستودع البر للاستفادة من الأرزاق العينية، و (30) أسرة تم إدراجهم في برنامج تفريج كربة، كما تم إدراج (9) من مرضى الفشل الكلوي في برنامج الغسيل الكلوي.

إضافة الى إدراج (2) من المرضى الذين يمثلون حالات خطيره وليس لديهم القدرة على دفع تكاليف العلاج ضمن برنامج عائلة واحدة.

وقالت الأستاذة نجلاء بن علي اليامي مدير إدارة خدمات المستفيدين بالجمعية: "لقد اهتمت الجمعية منذ تأسيسها بالأسر ذات الدخل المحدود وقدمت لهم عدداً من البرامج الصحية والعينية والمالية، كما حرصت على تطوير وتمكين الأسر وتدريبهم عبر وحدة تمكين البرامج بهدف زيادة دخل تلك الأسر، ويأتي ذلك في اطار اضطلاع الجمعية بمسؤولياتها تجاه الفئات المحتاجة والعمل على تمكينها وتحسين جودة الحياة لأفرادها باعتبار ذلك أحد أهدافها الاستراتيجية التي استرشدت بها برؤية الدولة التنموية 2030.

وأضافت اليامي: لقد تم تقديم 490 دورة ولقاء (تأهيلية- تطويرية- ثقافية) بالتعاون مع المنصة السعودية شارك فيها 346 مستفيداً ومستفيدة خلال شهرين، كما تم توظيف (6) من أبناء المستفيدين عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال عام 2021م.

ودعت اليامي أصحاب الايادي البيضاء الى دعم الأسر التي ما زالت في طور الكفالات والتي يبلغ عددها (109) أسر.

يذكر أن جمعية البر بجدة ما زالت تقدم المزيد من الأنشطة والبرامج التي تساند أدوارها الاجتماعية متوِّجة ذلك كله بعدد من الإجراءات التي تدعم التحول الرقمي بالجمعية وتسخيره لدعم العمل الخيري وتحقيق التنمية المستدامة.