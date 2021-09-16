شكرا لمتابعة خبر عن رئيس غرفة جازان يدشن هوية " آمنون ياوطن " لفعاليات اليوم الوطني 91 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

أطلق رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد الصايغ ، بحضور الأمين العام الدكتور ماجد الجوهري هوية اليوم الوطني الـ91 للمملكة تحت شعار "آمنون ياوطن "، وذلك ضمن دور غرفة جازان لإقامة فعاليات اليوم الوطني 91.

واستلهمت هوية اليوم الوطني من 3 رموز مقسمة بين شعار غرفة جازان ، وخارطة المملكة يتخللها هوية اليوم الوطني للمملكة " هيا لنا دار " ثم عبارة " آمنون يا وطن " وترمز لاطمئنان المواطن والمقيم لكافة الإجراءات والمبادرات الاحترازية التي قدمتها قيادة المملكة للحفاظ على صحة الجميع وأمنهم وصممت العناصر الأساسية للهوية من هذه العناصر الثلاثة ، فخارطة وشعار اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لتكون "هي لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة، وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم الشعار الفني من خريطة المملكة، وشعار غرفة جازان الداعم للفعاليات وعبارة " آمنون يا وطن".

وتسعى غرفة جازان مع شركائها بالمؤسسات الحكومية والخاصة، ورجال الأعمال والرياديين في اليوم الوطني، إلى التعريف بالحراك الاقتصادي وما وصلت له المملكة ومنطقة جازان من تنوع في اقتصادها وتطور في كل مجالات الحياة ، والذي يعد من الركائز الرئيسية لرؤية 2030 ، بتوفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية بتوفير فرص عمل للسعوديين والاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري، أن هوية احتفالات غرفة جازان باليوم الوطني تنوعت على أربع محاور، تشمل الفرص المثمرة والتنافسية الجاذبة والاستثمار الفاعل وموقع المملكة، مشيرا إلى أن الغرفة جهزت العديد من فعالية للاحتفال باليوم الوطني وفقا للإجراءات الاحترازية ، وكذلك عدد من المبادرات النوعية التي تخدم شباب المنطقة ، من خلال العمل مع العديد من الشركاء في القطاع الحكومي والخاص بشكل مباشر ، بما يعزز مكانة هذه المناسبة الوطنية كحدث بارز في تاريخ المملكة .