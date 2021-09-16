شكرا لمتابعة خبر عن بلدية وسط الدمام: إزالة أكثر من 39 ألف م2 تعديات وورش مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قامت بلدية وسط الدمام بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة، بإزالة مباني مخالفة في المنطقة الصناعية "خضرية الدمام".

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، أن الفرق الميدانية رصدت في وقت سابق عدد من الورش والمباني المخالفة على إجمالي مساحة 39،324 م2 .

وأشار بأن البلدية قامت بإغلاق 48 ورشة، وإشعار مُلاكها بضرورة إزالتها، وذلك إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية إضافة الى رصد عددٍ من المخالفات والتعديات.

وشرعت البلدية والإدارة العامة للصيانة والتشغيل، بمشاركة شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام أمس الأربعاء في أعمال الإزالة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات، وذلك لعدم تجاوب المالك مع إشعارات البلدية.

وأكد المهندس عبد الله الشمري، استمرار البلدية في رصد جميع المخالفات وتطبيق كافة العقوبات النظامية ضد المخالفين، داعيًا الجميع الى ضرورة اتباع الأنظمة والتقيد بالأنظمة والاشتراطات البلدية.