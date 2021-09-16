سفير السعودية بالأردن: المملكة حريصة على كل ما يتعلق بالبحر الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، أن المملكة حريصة على كل ما يتعلق بالبحر الأحمر، وأهمية دور الدول العربية المطلة عليه.

وذكرت السفارة السعودية في عمان –عبر تويتر- أن السفير نايف السديري، شارك في منتدى وحدة الأمن البحري بالمعهد العربي للدراسات الأمنية في عمّان، مؤكدًا حرص المملكة على كل ما يتعلق بالبحر الأحمر وأهمية دور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

كان السفير السديري اطلع في وقت سابق، خلال لقائه مع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة، على المشاريع المزمع إقامتها في الاردن وفلسطين، في اطار خطة مدروسة ينفذها المركز للاعمال الإنسانية.

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