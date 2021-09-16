«هدف» يذكِّر بشروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية

الرياض - محمد عبدالله - جدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بشروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وشارك صندوق «هدف»، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضح من خلالها إمكانية التسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط ببرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

ضوابط وشروط التسجيل بالبرنامج

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الشروط الضرورية اللازمة وضوابط الاستحقاق اللازمة توافرها في المتقدم للتسجيل بالبرنامج وتتمثل في:

- أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة، سواء كان عاملاً في القطاع العام أو الخاص، أو باحثاً عن عمل.

- أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية

- أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج "دعم الشهادات المهنية الاحترافية".

- أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

- ألا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.

- أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.

- لا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية سواءً كانت الزامية للشهادة أو غير إلزامية.

- عدم ارفاق أي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.

خطوات الحصول على الدعم

وأوضح صندوق هدف، أنه يقوم بتعويض المستفيدين مادياً عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات، وذلك بعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية، وفقاً للخطوات التالية:

- إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ثم تقديم الطلب من خلال الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

- توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة من خلال الصندوق أو من يُفوِّضه، وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

- رفع المطالبة من خلال النظام، مرفقاً بها صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد

- تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الرقم الدولي لحسابه المصرفي (آيبان).

ونوَّه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بأن الوقت المستغرق لدراسة الأهلية 40 يومًا من تاريخ التقديم على البرنامج، موضحًا أن تاريخ الصرف 40 يوم من تاريخ التقديم في حال اكتمال كافة المتطلبات.

تعليمات خاصة بالبرنامج

كما أشار صندوق هدف، إلى أنه لتقديم طلب تعويض عن الشهادات المهنية الاحترافية سليم خالٍ من أسباب الرفض يلزم ملاحظة التالي:

- التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة المتوفرة حسب الخانة المخصصة لكل مرفق.

- التأكد من إرفاق خطاب التفويض بعد تعبئته وتوقيعه.

- تكون المرفقات واضحة من جميع الجوانب بحيث لا تحتوي على نصوص غير واضحة أو جوانب غير مكتملة، ويلزم التأكد من المحافظة على حدود الصورة دون ضهور ما يزيد عنها من منطقة التصوير "مستند كامل".

- البرنامج يقبل إثبات الدفع من خلال الفواتير الرسمية المرفقة، أما الكشوفات البنكية وما شابهها فلن يحل محل الفاتورة.

- التأكد بأن تكون الفواتير المرفقة رسمية، فإن إرفاق الفواتير الغير مصدقة بشعار أو ختم، وايضاً التي تم التقاطها كصورة من بريد إلكتروني أو متصفح إلكتروني قد يعرض الطلب للرفض بنسبة كبيرة.

- التأكد من المبلغ المحدد لتعويض من خلال قائمة الشهادات المعتمدة في صفحة البرنامج، وتطبيق إدخال قيمة التدريب وقيمة الاختبار في الطلب حسب ما هو موضح في القائمة مثال:

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