مستغلًا الثقة.. زوج يستولي على ربع مليون ريال من حساب زوجته

الرياض - محمد عبدالله - استولى مواطن على مبالغ مالية من حساب زوجته دون علمها، لمعرفته بجميع كلمات المرور الخاصة بها وأرقامها السرية.

وبحسب رواية الزوجة، أنها كانت تثق في زوجها بشكل كبير وكانت تمنحه صلاحية التصرفات المالية، لذا عمدت إلى منحه الأرقام السرية وأرقام حساباتها، لكنها فوجئت بسحبه أكثر من ربع مليون ريال دون اخبارها.

وأوضحت أنها تفاجأت بعد ذلك بسحب هذه المبالغ، وعندما واجهته أنكر في بداية الأمر، وعندما هددته بتصعيد الأمر، أقر وأرجع لها المبلغ، وعلى الفور طلبت الزوجة الطلاق.

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