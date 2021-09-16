«توكلنا»: لا يمكن تغيير رقم الجوال المسجل في التطبيق من خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا، أنَّ المواطن، وكذلك المقيم، لا يستطيع تغيير رقم جواله المسجل في التطبيق وهو خارج المملكة، لأنه مرتبط في (أبشر)، ولا يمكن تحديثه خارج البلاد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للتطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «المواطن والمقيم الذي لديه حساب في (أبشر) أثناء التسجيل بـ(توكلنا) سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في (أبشر)، وعند تغيير الرقم لاحقا في (أبشر) سوف يتم تعديله في (توكلنا) عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في التطبيق».

من جهة أخرى، أشار التطبيق إلى أنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد بتطبيق (توكلنا) من خارج المملكة فقط يمكن الاستخدام في حال كان مسجل مسبقا من داخل المملكة في دول محددة.

وأضاف أنَّ المتواجدين خارج المملكة بإمكانهم استخدام (توكلنا) في 75 دولة كمرحلة أولى حسب الرابط التالي

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