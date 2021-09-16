الدعم الحكومي الريفي للعاطلين.. شروط وآلية التسجيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة ريف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وشروط الاستفادة من دعم الريف المقدم للأسر المنتجة والباحثين عن عمل ممّن يعملون في بعض الحرف اليدوية والمنزلية.

وحدَّدت المنصة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اشتراطات التقديم في مبادرة دعم الريف للأسر المنتجة والباحثين عن عمل.

شروط التسجيل بدعم الريف

وأوضحت منصة ريف، شروط الحصول على دعم الريف التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في التسجيل من الأسر المنتجة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية الجنسية

- ألا يكون المتقدم / المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

- ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

- أن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشيح فيها خلال البرنامج.

- أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع.

- لا يجب أن يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي.

- لا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط.

- يجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

دعم ريف.. طريقة وآلية التقديم

وأوضحت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية القيام بالتسجيل على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- قم بالدخول على منصة ريف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كافة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- قم بإدخال الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.

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