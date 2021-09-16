بالصوت.. تسجيل متداول يثير غضب الطلاب ضد أستاذ جامعي

الرياض - محمد عبدالله - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطعًا صوتيًا زعم ناشروه أنه لأستاذ جامعي، يقر فيه بتحيزه للطالبات على حساب الطلاب.

ودشَّن مغردون هاشتاج حمل اسم «#دكتور_جامعي_يظلم_الطلاب» معبرين عن عضبهم لما ذكره الأستاذ الجامعي، الذي لم تتبين هويته أو تاريخ التسجيل أو مكانه أو صحة التسجيل.

وقال صوت الأستاذ الجامعي في التسجيل المتداول «الطلاب أنا داعس عليهم دعس.. لكن البنات لا، قلبي ما يعطيني.. أنا أشوفهم مثل بناتي».

وطالب مغردون بمحاسبة الأستاذ الجامعي، موضحين أن ما ورد في التسجيل المتداول يعدّ ظلمًا للطلاب واستغلالًا لوقت المحاضرة فيما هو خارج عن التعليم وتنمر ضد الطلاب.

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