جامعتا الملك عبدالعزيز وأكسفورد تنظمان برنامج التبادل الطلابي في الذكاء الاصطناعي

الرياض - محمد عبدالله - يعتزم مركز جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أكسفورد للذكاء الاصطناعي في العلاجات الدقيقة، تنظيم برنامج التبادل الطلابي في "الذكاء الاصطناعي واكتشافات الأدوية"، وذلك في الفترة ما بين 8 إلى 18 نوفمبر 2021م، حيث تهدف جامعة الملك عبدالعزيز في ظلّ التسارع المستمر والتطور البحثي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل تلك التقنيات إلى أدوات وتطبيقات قابلة للاستخدام الطبي لمحاولة فهم نشوء الأمراض وعلاجها.

كما تهدف جامعة الملك عبدالعزيز إلى تعزيز قدرات طلابها وإثراء المهارات المعرفية والبحثية لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج المحاكاة الحاسوبية وكيفية استخدامها في تحليل البيانات الضخمة والتوصل إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات قياسية، بالإضافة إلى تصميم الأدوية واستكشاف أهداف علاجية جديدة.

يُشار إلى أنَّ البرنامج يقدمه نخبة من كبار علماء وباحثي جامعة أكسفورد وجامعة الملك عبدالعزيز وخبراء الذكاء الاصطناعي المنتمين لكبرى الشركات، كما يعدّ البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأكاديمية والبحثية التي تقدمها جامعة الملك عبدالعزيز مع شركاء وجهات أكاديمية عالمية، مثل جامعة أكسفورد، وجامعة ستانفورد، حيث تعدّ جامعة الملك عبدالعزيز رائدة في مجال التدريب والتبادل الطلابي مع شركاء عالميين .

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