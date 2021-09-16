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السكوتر الكهربائي.. وسيلة تنقل الطلاب بحرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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الرياض - محمد عبدالله - تستعد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لتدشين المرحلة التجريبية لخدمة تنقل الطلاب بواسطة الدراجات والسكوتر الكهربائي داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة –عبر تويتر- أنَّ ذلك يأتي دعمًا لحلول التنقل الذكي والمستدام؛ حيث اجتمعت عميدة عمادة خدمة المجتمع .د.فاطمة الملحم، مع الرئيس التنفيذي لشركة( WAYZ) أحمد القاضي، لمناقشة تدشن المرحلة التجريبية لخدمة التنقل بواسطة الدراجات والسكوتر الكهربائي داخل الحرم الجامعي.

من جهة أخرى، دشنت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، مركز المحاكاة والمهارات السريرية بكلية الطب.

وقال عميد كلية الطب، إنَّ المحاكاة في الطب تمثل أسلوب تدريس طبي مبتكر وفعال مبني على قواعد وأسس علمية ثبت إسهامها في نجاح العملية التعليمية، ويعزز بدوره البيئة المثالية في التدريب والتعليم الطبي الآمن وفق المعايير الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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