السكوتر الكهربائي.. وسيلة تنقل الطلاب بحرم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرياض - محمد عبدالله - تستعد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لتدشين المرحلة التجريبية لخدمة تنقل الطلاب بواسطة الدراجات والسكوتر الكهربائي داخل الحرم الجامعي.

وأوضحت الجامعة –عبر تويتر- أنَّ ذلك يأتي دعمًا لحلول التنقل الذكي والمستدام؛ حيث اجتمعت عميدة عمادة خدمة المجتمع .د.فاطمة الملحم، مع الرئيس التنفيذي لشركة( WAYZ) أحمد القاضي، لمناقشة تدشن المرحلة التجريبية لخدمة التنقل بواسطة الدراجات والسكوتر الكهربائي داخل الحرم الجامعي.

من جهة أخرى، دشنت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، مركز المحاكاة والمهارات السريرية بكلية الطب.

وقال عميد كلية الطب، إنَّ المحاكاة في الطب تمثل أسلوب تدريس طبي مبتكر وفعال مبني على قواعد وأسس علمية ثبت إسهامها في نجاح العملية التعليمية، ويعزز بدوره البيئة المثالية في التدريب والتعليم الطبي الآمن وفق المعايير الدولية.

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