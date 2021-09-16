رئيس جامعة نجران يدشن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً»

الرياض - محمد عبدالله - أطلق رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري في مكتبه أمس، حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد القحطاني.

وأكد الدكتور الخضيري، أن الجامعة شريك أساسي في تحقيق الأمن الفكري وتعزيز اللحمة الوطنية وتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت وحدة للأمن الفكري قدمت العديد من المناشط التي تستهدف المجتمع بشكل عام لتحقيق الوعي.

واستمع رئيس الجامعة إلى أهداف الحملة، وبرامجها الهادفة التي تُعزز مفهوم اللحمة الوطنية، والحفاظ على أمن المجتمع والوطن، وتحقيق الوسطية والاعتدال وتعزيز المواطنة والتحذير من الفتن، وكذلك إبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.

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