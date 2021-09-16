فتح التقديم للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني‬⁩ فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف (+CyberPro) في مجال الأمن السيبراني، وينتهي التسجيل في 29 سبتمبر 2021 التسجيل هنا



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