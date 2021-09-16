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فتح التقديم للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني‬⁩ فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف (+CyberPro) في مجال الأمن السيبراني، وينتهي التسجيل في 29 سبتمبر 2021

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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