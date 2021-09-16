السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية البحرين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قد أوضح في وقت سابق، أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة، تحقيقاً للتعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.