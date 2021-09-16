اخبار السعوديه

الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني

وصل إلى العاصمة الرياض اليوم

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير الخارجية العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني - متابعات الخليج 365 الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا