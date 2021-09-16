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شكرا لقرائتكم الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16
الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني
وصل إلى العاصمة الرياض اليوم
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير الخارجية العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.
ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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