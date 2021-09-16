الخريجي يستقبل وزير الخارجية العُماني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-16

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي وزير الخارجية العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم.

ويشارك أصحاب السمو والمعالي والسعادة، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



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