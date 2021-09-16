، "الغذاء والدواء" تضبط مواد تصنيع عطور مخالفة في استراحة برفحاء ،

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ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 52 ألف عبوة عطر وملصق ومغلف في استراحة بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لاستخدامها في تصنيع وتعبئة منتجات التجميل بطرق غير نظامية.
وذكرت "الغذاء والدواء" أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جرى ضبط كميات من المواد الكيميائية والزيوت العطرية مجهولة المصدر، و17.500 علبة وعبوة فارغة و30 ألف ملصق و5000 عبوة عطر جاهزة للتوزيع ومخزّنة بطريقة غير مناسبة تؤثر على سلامة المنتجات والمستهلك، إضافة إلى وجود منتجات غير مدرجة لدى الهيئة، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة لتصنيع وتعبئة منتجات التجميل.
وتمت إحالة المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمخالفة نظام مستحضرات التجميل.
وكانت الهيئة قد خالفت 29 منشأة؛ بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب تداول منتجات تجميل غير مدرجة، إذ نصت المادة السادسة من نظام منتجات التجميل على "لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ودعت "الغذاء والدواء" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
"الغذاء والدواء" تضبط مواد تصنيع عطور مخالفة في استراحة برفحاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-16
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 52 ألف عبوة عطر وملصق ومغلف في استراحة بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لاستخدامها في تصنيع وتعبئة منتجات التجميل بطرق غير نظامية.
وذكرت "الغذاء والدواء" أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جرى ضبط كميات من المواد الكيميائية والزيوت العطرية مجهولة المصدر، و17.500 علبة وعبوة فارغة و30 ألف ملصق و5000 عبوة عطر جاهزة للتوزيع ومخزّنة بطريقة غير مناسبة تؤثر على سلامة المنتجات والمستهلك، إضافة إلى وجود منتجات غير مدرجة لدى الهيئة، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة لتصنيع وتعبئة منتجات التجميل.
وتمت إحالة المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمخالفة نظام مستحضرات التجميل.
وكانت الهيئة قد خالفت 29 منشأة؛ بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب تداول منتجات تجميل غير مدرجة، إذ نصت المادة السادسة من نظام منتجات التجميل على "لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ودعت "الغذاء والدواء" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
12:55 PM
رصدت عدم الحصول على التصاريح لتصنيع وتعبئة منتجات التجميل
ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 52 ألف عبوة عطر وملصق ومغلف في استراحة بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية؛ لاستخدامها في تصنيع وتعبئة منتجات التجميل بطرق غير نظامية.
وذكرت "الغذاء والدواء" أنه أثناء عمليات الرصد والتقصي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، جرى ضبط كميات من المواد الكيميائية والزيوت العطرية مجهولة المصدر، و17.500 علبة وعبوة فارغة و30 ألف ملصق و5000 عبوة عطر جاهزة للتوزيع ومخزّنة بطريقة غير مناسبة تؤثر على سلامة المنتجات والمستهلك، إضافة إلى وجود منتجات غير مدرجة لدى الهيئة، وعدم الحصول على التصاريح اللازمة لتصنيع وتعبئة منتجات التجميل.
وتمت إحالة المخالفين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمخالفة نظام مستحضرات التجميل.
وكانت الهيئة قد خالفت 29 منشأة؛ بسبب مخالفات تتعلق بنظام منتجات التجميل خلال شهر أغسطس الماضي، بسبب تداول منتجات تجميل غير مدرجة، إذ نصت المادة السادسة من نظام منتجات التجميل على "لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة"، ووفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية فإن عقوبة تلك المخالفة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ودعت "الغذاء والدواء" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".
، "الغذاء والدواء" تضبط مواد تصنيع عطور مخالفة في استراحة برفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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