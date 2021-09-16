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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-16
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:59 AM
تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
، "الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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