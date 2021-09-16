، الديوان الملكي ينعي والدة عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيصلى على الفقيدة بعد صلاة العصر اليوم في جامع الفرقان بمدينة الدمام

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف البيان: سيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 9/ 2/ 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.

وأردف بيان الديوان الملكي: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.