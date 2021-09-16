شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح شرط استيراد طائرات الدرون المستخدمة في التصوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ استيراد طائرات الدرون المزودة بكاميرا والمستخدمة في التصوير يتطلب فسحًا من هيئة الطيران المدني.

وقالت الهيئة أن طائرات التحكم عن بُعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا

وأضافت الزكاة و الجمارك "خلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها حيث تتطلب فسح من هيئة الطيران المدني للاختصاص".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حساب أسأل الزكاة من مواطن تضمن " أرغب بشراء درون تصوير من الخارج، هل يلزم وجود تصريح لدخولها واستلامها او اني سوف استلمها طبيعياً ولكن سوف احتاج التصريح لاحقاً لأقوم بأستخدامها".