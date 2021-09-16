شكرا لمتابعة خبر عن التجمع الأول يدشن مسار الولادة الآمنة بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

دشن تجمع الرياض الصحي الأول مسار الولادة الآمنة بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وذلك بحضور قائد مسار الولادة الآمنة بالتجمع الأول د. هناء مدني، ومدير مشروع المسار أ. ياسمين الحبيب، ومدير المستشفى أ. سعود النداح، وفريق من مراكز الرعاية الصحية الأولية بنطاق الخرج.

يهدف مسار الولادة الآمنة للعناية بكافة مراحل الأمومة؛ من قبل الحمل وأثنائه وما بعد الولادة؛ حيث يشمل مبادرات عديدة تبدأ من فحص ما قبل الزواج وتقديم المشورة الصحية، تليها الرعاية ما قبل الحمل وأثنائه وثم الولادة الآمنة وتقديم رعاية ما بعد الولادة، يتبعها رعاية المولود حديث الولادة، ومن ثم رعاية الطفل.

يذكر أن مسار الولادة الآمنة، يعتبر أحد أهم مسارات نموذج الرعاية الصحية الحديثة، ويندرج ضمن برامج التحول الوطني الذي يتماشي مع رؤية مقام وزارة الصحة 2030، لتقديم خدمات صحية مميزة للمرأة والطفل بشكل خاص.