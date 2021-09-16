شكرا لمتابعة خبر عن محلل عسكري يكشف عن الهدف من إنشاء هيئة التطوير الدفاعي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المحلل العسكري العميد حسن الشهري، إن التطوير العام على الهيكل التنظيمي لعناصر قوة الدولة صنع فارقا واضحا منذ 6 سنوات.

وأضاف حسن الشهري خلال مداخلة مع قناة الإخبارية:" كان هناك لمسات في التغيير على هيكل وزارة الدفاع وأيضا وضع إستراتيجية دفاعية ترتكز على الردع".

ولفت:"يأتي إنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي لدعم مثل هذه الاستراتيجية الوطنية"، مبينا:"جاء إنشاء الهيئة بعد قراءة دقيقة للبيئة الدولية وضغوطها المتسارعة وأيضا من الدروس المستفيدة في عاصفة الحزم وغيرها".