السعودية تؤكد أهميَّة وجود اتفَاق نَوَوِي أَشْمَل بخصوص إيران يُغطَّي أَوجُه القُصُور

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المملكة، أهمَّية وجود اتفَاق نَوَوِي أَشْمَل يُغطَّي كَافَّة أَوجُه القُصُور فِي الاتفاق الحالي، والتي دأبت إيران على استغلالها في سعيها لامتلاك قدرات لتطوير السلاح النووي.

كما أكدت ضرورة الأخذ بشواغل وقلق المنطقة جراء التصعيد الإيراني وزعزعته للأمن والاستقرار الإقليمي في الاعتبار، خاصة وأن برنامج إيران النووي يعد خطراً حقيقيّاً لانتشار الأسلحة النووية فِي مَنطِقَة الشَرق الأَوسَط والعَالم، ما يستدعي اتخاذ المجلس لموقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني، والمحافظة على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في دورة مجلس محافظي الوكالة الحالية.

وأشار الأمير عبدالله بن خالد إلى دعم المملكة لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار فِي المنطقة والعَالم، داعياً الدول الأعضاء في المجلس لتقدِيمَ كامِلَ الدعم للوكالة ومديرها العام، لمُوَاصلةِ الجهود في هذا الصدد.

ونوه بتوقف إيران عن الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي بعملها على تَوسِيع قُدُراتِها النووية وتطويرها، بما في ذلك الخِبرات غَير القَابِلَة للعَكْس، حيث قامت بإنتاج اليورانيوم المُثرى بنسبة 60%، إضافةً إلى انتَاجِها اليُورانِيُوم على شكل مَعدَن بنسبة 20%، ما يؤكد عَدَم سِلمِيَّة بَرنَامَجِها النَوَوِي.

وشدد على استمرار إيران في رفضها للتعاون وعدم الشفافية في التَّعَامُل مَعَ مَطالبِ الوِكالة المُتَعلقة بموقع "تُركاز أباد" منذ حوالي عامين وتساؤلاتها حول إِمْكَانية وُجُود يُورانيوم طَبِيعي في مواقع غَيْرِ مُعْلنَ عنها، إضافة إلى نقل المواد النووية إلى مواقع أخرى لا تعلم عنها الوكالة.

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