الأرصاد: 6 مناطق تشهد رياحًا وأمطارًا رعدية خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، لحالة جوية متباينة بين الرياح السطحية والأمطار الرعدية، في 6 مناطق خلال الساعات المقبلة.

وتشهد منطقة تبوك «تيماء، المواقع المفتوحة، الطرق السريعة»، نشاطا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وتتعرض منطقة عسير «البرك، مواقع أخرى» إلى سحب رعدية ورياح نشطة؛ ما يؤدي لتدن في مدى الرؤية الأفقية بدءا من الساعة الثانية ظهرا، وحتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة المدينة المنورة «ينبع، الأجزاء الساحلية، مواقع أخرى»، فتشهد نشاطا في الرياح السطحية؛ يؤدي لتدني مدى الرؤية الأفقية بدءا من العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة «الليث، جدة، رابغ»، نشاطا في الرياح السطحية وارتفاع الموج بالمواقع الساحلية، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وتتعرض منطقة الباحة «الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، مواقع أخرى» لهطول أمطار رعدية بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة نجران «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب»، إلى أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

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