الجمارك: شرط لاستيراد طائرات الدرون المستخدمة في التصوير

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ استيراد طائرات الدرون المزودة بكاميرا والمستخدمة في التصوير يتطلب فسحًا من هيئة الطيران المدني.

وأوضح حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «طائرات التحكم عن بُعد في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا».

وتابعت الهيئة «خلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها حيث تتطلب فسح من هيئة الطيران المدني للاختصاص».

وقال المواطن في استفساره، إنه يرغب في شراء درون تصوير من الخارج، فهل يلزم وجود تصريح لدخولها واستلامها؟

اقرأ أيضًا:

«الزكاة» تعلن عن مزاد لبيع حافلات وشاحنات بجمرك الوديعة