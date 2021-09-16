مندوب المملكة لدى المنظمات الدولية يعدد 6 دلائل على عدم سلمية برنامج إيران النووي

الرياض - محمد عبدالله - عدد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، دلائل عَدَم سِلمِيَّة بَرنَامَجِ إيران النَوَوِي.

وأشار الأمير عبد الله، خلال مشاركته في دورة مجلس محافظي الوكالة الحالية إلى استِمْرَار إيران في انتِهَاكَاتها لخُطَّة العَمَل الشَامِلة المُشتَرَكة.

ونوه بتوقف إيران عن الالتزام بالبُرُتُوكول الإِضَاِفي بعملها على تَوسِيع قُدُراتِها النووية وتطويرها، بما في ذلك الخِبرات غَير القَابِلَة للعَكْس، حيث قامت بإنتاج اليورانيوم المُثرى بنسبة 60%، إضافةً إلى انتَاجِها اليُورانِيُوم على شكل مَعدَن بنسبة 20%، ما يؤكد عَدَم سِلمِيَّة بَرنَامَجِها النَوَوِي.

كما أكد استمرار إيران في رفضها للتعاون وعدم الشفافية في التَّعَامُل مَعَ مَطالبِ الوِكالة المُتَعلقة بموقع "تُركاز أباد" منذ حوالي عامين وتساؤلاتها حول إِمْكَانية وُجُود يُورانيوم طَبِيعي في مواقع غَيْرِ مُعْلنَ عنها، إضافة إلى نقل المواد النووية إلى مواقع أخرى لا تعلم عنها الوكالة.

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