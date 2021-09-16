الحصيني: أجواء حارة نسبيًا نهارًا وأمطار على المرتفعات يومي الخميس والجمعة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارّة نسبيًا نهارًا معتدلة فجرًا اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان والربع الخالي.

وأشار إلى رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الوسطى والشرقية، ورياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، لليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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