«الموارد البشرية» تعدد حالات رفع الدعوى العمالية

الرياض - محمد عبدالله - عددت وزارة الموارد البشرية، حالات رفع الدعوى العمالية، والمتعلقة بتسلم اوراق العامل بعد إنهاء عقده، وطلب حقوقه المالية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، إن المستفيد في تلك الأحوال يمكنه تقديم دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية عبر الرابط التالي: أضغط هنا

جاء ذلك ردا على تساؤل موظف بشأن إنهاء عقده مع شركة كان يعمل بها بينما لم تنه – حتى الآن – أوراقه ولم توقف اشتراكه بالتأمينات ولم يتسلم أي من حقوقه المالية.

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